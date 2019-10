Talento à moda do Porto no Portugal Fashion

01:30

Ágata Rodrigues

Depois de um primeiro dia marcado pela coleção ‘After Now’, de Katty Xiomara, e pela participação de jovens criadores, o Portugal Fashion regressou ontem à casa-mãe do evento – a Alfândega do Porto - com uma instalação de moda intitulada ‘Pausa’, em que a jovem criadora Carla Pontes decidiu mostrar as suas propostas primavera/verão de uma forma diferente, chamando à atenção para a moda desenhada com mais cuidado.De volta à passerelle, Estelita Mendonça, jovem criador que começou no espaço Bloom, apresentou as tendências da próxima temporada, abrindo caminho para os desfiles de Inês Torcato e David Catalán.O dia terminou com a apresentação da coleção de Luís Buchinho, que participou recentemente na Semana da Moda de Paris, e com as propostas do francês Nicolas Lecourt Mansion.Até amanhã passam pelo Portugal Fashion criações de Marques’Almeida, Sophia Kah, Miguel Vieira, Maria Gambina e Alexandra Moura, entre outros.