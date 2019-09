Talento português em Veneza no festival de cinema

Elenco do filme português ‘A Herdade’ brilha na passadeira vermelha do mítico festival de cinema.

06 set 2019 • 01:30

Rute Lourenço

O Festival de Cinema de Veneza conta, este ano, com dois filmes portugueses em competição e, ontem, foi a vez de o elenco de ‘A Herdade’, realizado por Tiago Guedes e produzido por Paulo Branco, desfilar na mítica passadeira vermelha do evento internacional.Depois de um percalço que reteve o realizador no aeroporto de Lisboa mais tempo do que o previsto – após o motor do avião em que seguia ter explodido quando iniciava a descolagem – a equipa reuniu-se finalmente em Veneza a tempo de fazer a apresentação oficial de ‘A Herdade’.O filme traça "o retrato da vida histórica, política, social e financeira de Portugal, dos anos 40, atravessando a revolução do 25 de Abril e até aos dias de hoje", pode ler-se na sinopse.