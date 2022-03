Talento luso invade invicta com Portugal Fashion

01:30

Sónia Dias

A Alfândega do Porto recebe hoje o último dia do Portugal Fashion, com os desfiles de Nuno Miguel Ramos, Alexandra Moura, April & Alex, Luís Onofre e da dupla Alves & Gonçalves a encerrarem a 50ª edição do certame que dá a conhecer as propostas dos criadores nacionais para a temporada outono-inverno 2022/2023.









Desde quarta-feira passaram pelo palco da Invicta mais de 30 desfiles em formato presencial, após dois anos de restrições devido à pandemia de Covid-19, entre jovens criadores e nomes consagrados da moda nacional, como Miguel Vieira, Hugo Costa, Katty Xiomara, Luís Onofre, Susana Bettencourt, Diogo Miranda ou David Catalán.

O evento fica ainda marcado pela participação de 20 designers africanos e por um desfile com manequins ucranianas cujas receitas reverteram para a Cruz Vermelha.