Tânia Ribas de Oliveira assinala o 44º aniversário com emoção

Tânia Ribas de Oliveira está de parabéns. A apresentadora da RTP1 completa 44 anos esta quinta-feira, dia 18 de junho, e para assinalar o dia especial, partilhou com os seguidores uma fotografia em criança, acompanhada de um longo texto.

"Hoje faço anos! Sempre adorei fazer anos, desde pequenina. Nunca me revi grande coisa na ideia que se faz das idades de cada um, eu faço 44 anos hoje e sinto-me sempre uma miúda, com tudo o que isso tem de bom: a alegria nas pequenas coisas, a espontaneidade e o disparate, a frescura no olhar dos dias. Mas tenho, de facto, a idade que tenho noutras: na maturidade, na serenidade, no silêncio que antes me era tão difícil, na observação do que é invisível aos olhos", começou por escrever na legenda da fotografia de quando era pequena, onde surge a soprar as velas.

De seguida, Tânia afirmou que está a "viver uma das fases mais bonitas da sua vida". "Amo muito e sou amada e tenho o sonho de nunca deixar de sonhar acordada e continuar a ver desenhos nas nuvens e a emocionar-me com mu´sicas ou flores que crescem aqui e ali! Ter sau´de para cuidar dos meus filhos, ter o amor do Joa~o, deitar a fami´lia ao colo e manter os meus amigos por perto. Não é pedir pouco, eu sei", continuou a apresentadora.

"Mas, até agora, a lei do dar e receber tem-me corrido bem. E a vida tem-me sido generosa. Que o meu sorriso seja sempre aberto, que o meu coração tenha sempre verdade. E que o dia dos meus anos seja sempre como o de hoje: um dia feliz!", terminou.

Na caixa de comentários, foram várias as figuras públicas que felicitaram a apresentadora, como Rita Ferro Rodrigues, João Baião, Cláudio Ramos, Cristina Ferreira entre outros.

Recorde-se que Tânia Ribas de Oliveira é casada com João Cardoso, tendo dois filhos: Tomás, de sete anos e Pedro, de quatro.