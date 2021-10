Tânia Ribas de Oliveira chora a morte da avó

Tânia Ribas de Oliveira está luto. A apresentadora da RTP1 perdeu a avó e deixou-lhe palavras emocionadas nas redes sociais."A minha avó é doce e bonita, tem um cabelo armado e forte como a sua alma. Tem a gargalhada rasgada e sentida e os braços abertos para o abraço mais apertado. A minha avó dá beijos repenicados e tem as mãos macias como seda, porque viveu de mãos dadas ao amor da sua vida durante mais de 60 anos. A minha avó ensinou-me a fazer tricot e mousse de chocolate. E. Levou-nos a conhecer o país e o cheiro a maresia, o sabor dos figos acabados de colher e as manhãs lentas a ouvir rádio na cama", começou por escrever, recordando de seguida o avô, que morreu há sete anos.

"A minha avó chamou pelo meu avô todo o dia do dia em que o velámos, porque estava atrasado e não a podia deixar sozinha. A memória das coisas presentes foi passando, mas o amor ficou sempre.Estão juntos, no céu, de hoje até à eternidade. Obrigada. Aos dois, para além do sempre. Serão sempre presente e nunca passado".