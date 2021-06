Tânia Ribas de Oliveira chora a morte do cão da família

e quando o Tomás chegou, ele recebeu-o com amor. Se calhar, já sabendo que vinha aí um grande amigo, que hoje chora a sua partida", começou por escrever.



"Morreu-nos o Bauer: o nosso melhor amigo. Dos quatro. Sempre grato e cheio de amor, fosse com os miúdos ainda a gatinhar em cima dele, fosse diariamente a recebê-los da escola cheios de histórias para contar. Sempre pronto, feliz, ouvinte, altruísta e paciente. , começou por escrever.

está a passar por tempos difíceis. Bauer, o seu animal de estimação, morreu esta segunda-feira e a apresentadora deixou uma mensagem emotiva nas suas redes sociais onde recordou os 14 anos de companheirismo.A comunicadora da estação pública recordou que Bauer chegou à sua família bem antes de esta ter filhos e que quando Tomás nasceu, o menino e o cão tornaram-se muito amigos.Bauer morreu nos seus braços e a apresentadora confessa que não consegue imaginar os próximos tempos sem a companhia do seu "melhor amigo".Tânia Ribas de Oliveira expressa as saudades que tem do seu amigo de quatro patas e garante terem vivido "os melhores 14 anos" juntos., finalizou.