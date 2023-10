Tânia Ribas de Oliveira chora em direto no programa de 'A Nossa Tarde', da RTP

Que bonito

Não há mesmo nada mais bonito do que a pureza e verdade de um coração repleto de amor! Que momento lindo

Como foi bonito e me fez recordar a minha avó

Na emissão do programa 'Nossa Tarde', da RTP, desta terça-feira, dia 17 de outubro, Tânia Ribas de Oliveira, recebeu uma convidada especial, Mariana Rousseau, carinhosamente tratada por avó Nita, de 90 anos.Ao ouvir a avó Nita ler uma carta em forma de poema, que a nonagenária já tinha escrito antes à apresentadora da RTP de 47 anos, assumindo ser sua fã há muitos anos, não a poupando a elogios. A comunicadora da estação pública não aguentou a emoção e começou a chorar.A apresentadora do programa 'Nossa Tarde', da RTP, acabou por revelar o motivo do choro, ao abraçar a convidada. "Tenho tantas saudades dos meus avós, nem imagina como estou a matar todas consigo", disse emocionada Tânia Ribas de Oliveira.A apresentadora publicou este momento especial nas suas redes sociais e a caixa de comentários rapidamente encheu-se. "", escreveu uma internauta. "", disse outra seguidora. "", assumiu ainda outra internauta.