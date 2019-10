Tânia Ribas de Oliveira dedica programa ao amigo João Baião

mostrou-se solidária com o colega e grande amigo, durante a emissão do seu programa:, naA apresentadora surpreendeu os espetadores com uma declaração emotiva a João Baião, depois do apresentador perder a mãe, que morreu na passada segunda-feira, dia 7 de outubro, aos 85 anos, na véspera do aniversário do artista., começou por dizer Tânia Ribas de Oliveira., acrescentou, e finalizou em grande:Além de Tânia Ribas de Oliveira, Catarina Furtado também deixou uma sentida homenagem ao colega de profissão:, escreveu na legenda de uma fotografia onde surgem os dois juntos.