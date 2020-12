Tânia Ribas de Oliveira desabafa sobre Covid-19: “Chorei muito durante dias"

Oito dias depois de ter testado positivo à Covid-19, Tânia Ribas de Oliveira utilizou o seu blogue pessoal para desabafar sobre o seu estado de saúde. "A caminho do oitado dia em casa e já me sinto com vontade de escrever. Apesar de os meus sintomas físicos terem sido ligeiros (cansaço e falta de olfacto e paladar), acho que se fala muito pouco sobre o peso emocional que o Covid cria nas pessoas infetadas", começou por escrever.

"Passei várias horas ao telefone, a avisar a RTP, os amigos e também conhecidos, porque o Natal era no dia seguinte e algumas famílias iriam juntar-se. Eu tenho contacto diário com muitas pessoas. Eu não sabia sequer se os meus filhos e marido estavam infetados (no dia seguinte percebemos que não, felizmente) e uma série de dúvidas começaram a surgir", acrescentou.

A apresentadora revelou que o medo e a ansiedade tomaram conta de si: "O que dói verdadeiramente? É o medo. Ele existe. Não sabemos como vamos acordar no dia seguinte e, no silêncio das noites infinitas, somos nós e as nossas angústias. 'Vou ter febre? Tosse? Falta de ar? Ficarei com sequelas? E se pioro de um momento para o outro?' Fingimos que os fantasmas não têm voz e tentamos dormir. Os primeiros dias são muito duros (…) Chorei muito durante dois ou três dias. Muito, muito. Sem esforço. As lágrimas escorriam e eu cansada, nem as limpava".

Recuperada da Covid-19, Tânia Ribas de Oliveira mostrou-se estar em "paz": "A revolta já passou, a paz ganhou lugar. E quando fazemos as pazes com a vida, as peças começam a encaixar-se no puzzle que nunca tínhamos vislumbrado antes: há quanto tempo eu não parava mesmo? Quão desgastante foi este ano para mim? Quanta responsabilidade tenho nos ombros? A resposta para mim foi evidente. A onda de amor que me chegou não tem explicação, agradeço a todos, mas essencialmente à minha família. Em especial ao meu Amor João e aos meus filhos. Estou quase de volta, para não mais vos largar".

"E se eu sempre encontrei a mais profunda felicidade nos mais minúsculos momentos, ai 2021… prepara-te. Vou mergulhar em ti e nadar nos teus dias, um por um", rematou.