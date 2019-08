Tânia Ribas de Oliveira descansa em família no sul do País

Tânia Ribas de Oliveira

Foto: Direitos Reservados

01:30

Os dias de descanso de Tânia Ribas de Oliveira estão prestes a chegar ao fim. A apresentadora elegeu Sagres, no Algarve, para se dedicar ao marido, João, e aos dois filhos, Tomás, de seis anos, e Pedro, de quatro.Tânia entrou em quase todas as brincadeiras das crianças e fez questão de o partilhar com os milhares de admiradores, através das redes sociais."Os nossos segredos ficam guardados em todas as conchas e pedrinhas que apanhamos ao fim da tarde", escreveu como legenda da imagem em que surge ao lado do filho mais novo.A estrela da televisão pública está a desfrutar dos últimos dias de férias, uma vez que dentro de uma semana regressa ao pequeno ecrã com o talk show ‘A Nossa Tarde’.