Tânia Ribas de Oliveira elogiada após mostrar-se sem maquilhagem: "Verdadeiramente bonita"

Esta fotografia não tem um único filtro nem uma pinga de make up. Sou eu, esta manhã, antes de ir trabalhar, numa visita à praia, depois de tanto tempo. Eu, tal e qual como sou - cheia de sardas - no meu lugar favorito: junto ao mar. Feliz, como uma criança", começou por escrever.



É assim que se vê a verdadeira beleza do teu sorriso do teu olhar", "E és verdadeiramente bonita na tua essência com esse brilho natural que te enche de luz e esse sorriso de menina/mulher que é tão feliz! Tânia querida" ou "Moça bonita", são alguns dos comentários que se podem ler.







recorreu às redes sociais, esta terça-feira, dia 16, para partilhar uma fotografia onde surge sem maquilhagem. A apresentadora do programa 'A Nossa Tarde', da RTP1, mostrou-se de cara lavada e publicou um texto onde reflete sobre a "essência da beleza"., acrescentou.Os elogios não demoraram a chegar.