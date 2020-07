Tânia Ribas de Oliveira esclarece saída da RTP para a SIC: “ Não há qualquer convite”

Apresentadora acabou com os rumores que davam conta da sua saída para a SIC.

29 jul 2020 • 12:57

Após vários rumores que davam conta da sua saída da RTP para a SIC, Tânia Ribas de Oliveira decidiu esclarecer tudo. Durante a sua participação no programa ‘WI-FI’ da RFM, apresentado por Joana Cruz e Daniel Fontoura, a apresentadora foi questionada sobre a "questão do dia e do momento".

A comunicadora da RTP garantiu que não recebeu nenhum convite de Daniel Oliveira, Diretor-Geral de Entretenimento da Imprensa. "São boatos. Vou falar sobre isto pela primeira vez, porque não há mesmo nada para falar sobre isto. Eu tenho um contrato com a RTP de mais dois anos. Amanhã (terça-feira), estou no ar a estrear um novo projecto de day time para a RTP", afirmou.

Tânia Ribas de Oliveira irá estar à frente do programa 'Rota N2', um formato que percorrerá a Estrada Nacional 2, que liga Chaves a Faro.

"Não há qualquer convite e, por isso, está tudo bem, está tudo tranquilo. Desejo felicidades a todos nós, amigos, felizes e contentes. Portanto, não há nada para comentar acerca disso. Não tenho mais nada para dizer sobre o assunto", revelou.