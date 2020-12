Tânia Ribas de Oliveira fala sobre a Covid-19: “Não tenho olfato nem paladar”

Tânia Ribas de Oliveira recorreu às redes sociais, na passada quinta-feira, véspera de Natal, para revelar que testou positivo à Covid-19. Após ter partilhado a novidade com os seguidores, a apresentadora de ‘A Nossa Tarde’ da RTP1 desabafou sobre o seu estado de saúde.

"Obrigada a todos pelas mensagens, são tantas e tão bonitas! Ora então: tenho sentido cansaço, não tenho olfato, nem paladar. Mas não tenho dores no corpo, nem tosse, nem febre. São considerados sintomas ligeiros, que assim se mantenham", escreveu nos Instastories (publicações instantâneas) da sua conta de Instagram.

"O amor cura tudo. E amor não me falta, felizmente. Obrigada uma vez mais por tanto carinho, vindo de todas as partes do mundo", acrescentou.

A comunicadora de 44 anos falou ainda sobre os sintomas que teve: "No meu caso tive dores de garganta e dores na região lombar. Dormi mal sem razão aparente e nunca tive tosse nem febre. Se sentirem alguma coisa diferente, façam o teste. Mais vale prevenir, sempre".

Apesar do Natal diferente que viveu, Tânia Ribas de Oliveira foi surpreendida com a visita de amigos à distância, como fez questão de destacar nas redes sociais: "Natal é ter amigos assim, que na manhã do dia 24 nos aparecem à porta, com tudo aquilo que possam imaginar para que nada falte na nossa consoada, este ano tão diferente. Trouxeram amor, trouxeram natal".