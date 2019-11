Tânia Ribas de Oliveira pede desculpa por entrevista a neonazi

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Tânia Ribas de Oliveira (@taniaribas) a 6 de Nov, 2019 às 5:35 PST

O programa de Tânia Ribas de Oliveira,, emitiu uma entrevista a, no passado diaque causou polémica. Tudo porque esse mesmo homem é um neonazi condenado pela morte de, português cabo-verdiano assassinado em 1995 em Lisboa.A entrevista causou grandemanifestada pelos espectadores e também várias críticas de associações como A. Depois do canal lamentar a situação e garantir que não tinha conhecimento dessas informações, foi a vez da apresentadora do formato deixar a sua mensagem publicamente, que contou com o apoio de figuras públicas como Rita Ferro Rodrigues ou Vanessa Oliveira, que reagiram na caixa de comentários da publicação.Nas redes sociais, Tânia Ribas de Oliveira assumiu o erro e pediu desculpa pelo sucedido., começa por dizer o rosto da RTP., afirmou, ao mesmo tempo que garantiu defender ideais apenas comoRecorde-se que o entrevistado nesta situação, Nuno Cláudio Cerejeira, foi convidado do programa da tarde da RTP com o intuito de falar sobre ser pai de trigémeos. Ao, aesclareceu que, que, foiA RTP acrescenta queJá a Fundação Ronald MCDonald esclareceu queno programae que