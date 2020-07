Tânia Ribas de Oliveira revoltada com críticas de seguidor: “Não diga disparates"

Tânia Ribas de Oliveira partilhou com os seus seguidores que em breve vai de férias, visto que a partir de agora os programas de ‘A Nossa Tarde’ serão gravados, e não em direto. Porém, o comentário não caiu bem a um seguidor, que teceu críticas à apresentadora.

"Então a RTP, portanto todos os portugueses vão pagar com as contribuições audiovisuais dois meses de férias a toda a equipa do programa", escreveu o internauta na caixa de comentários da comunicadora.

A apresentadora do 'A Nossa Tarde' não gostou do que leu e não perdeu tempo a responder: "Se não dissesse tantos disparates só tinha a ganhar com isso. Ninguém vai estar dois meses parado. Vão começar as 7 Maravilhas da Cultura Popular e vamos todos trabalhar", disse.

"E sabe lá se, quem para, ganha? Conhece os nossos contratos? Bem me parecia. Respeite quem tanto trabalhou durante a pandemia, é o melhor que faz por si e pelos outros. E agora, por favor, mantenha-se em silêncio que vai ver que só tem a ganhar", acrescentou indignada.