Tânia Ribas: “Não tinha força anímica” Apresentadora recordou com dor a morte do avô e falou sobre o seu casamento.

01:30

Dias antes de testar positivo à Covid-19, Tânia Ribas de Oliveira foi convidada do programa ‘Conta-me’, da TVI, e à conversa com Manuel Luís Goucha recordou a morte do avô, um período difícil da sua vida. “Faleceu de cancro do pulmão. Até partir, inspirou-me sempre muito.” Na altura, a apresentadora da RTP não conseguiu trabalhar durante cinco dias: “Não tinha força anímica.” Após muita dor, já consegue falar do avô com tranquilidade. “A saudade é uma companhia.” Durante a conversa, Tânia falou ainda sobre a forte ligação com o marido, João. “Temos um equilíbrio muito simpático. Há respeito e somos muito amigos”, disse.

