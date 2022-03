Tanya é casada com mulher há seis anos Cantora nunca assumiu orientação sexual publicamente.

Tanya

Foto: Instagram

01:30

Carolina Cunha

Um dos segredos mais bem guardados do ‘Big Brother Famosos’ (TVI) foi agora revelado. A concorrente Tanya é casada há seis anos com uma mulher. Segundo a ‘TV7Dias’, a cantora popular oficializou a relação a 8 de setembro de 2015, em regime de comunhão geral de bens. A revista avança que o romance começou quando a atual concorrente do reality show ainda fazia parte do duo Tayti, o que, segundo Cathy, a sua antiga parceira da banda, contribuiu para que a concorrente decidisse abandonar o projeto musical.



Cathy vai mais longe e acusa Tanya de ter mantido uma “relação de conveniência” com Jorge Guerreiro, que participou na anterior edição do ‘BB Famosos’. A antiga parceira de palco refere ainda que Tanya nunca quis assumir a sua orientação sexual, sobre a qual já foi questionada dentro do formato, não tendo respondido.

