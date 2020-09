Taróloga prevê gravidez de Sara Matos: "É uma coisa que está mesmo para acontecer"

13:21

astróloga e taróloga Joana Dias, que fez as previsões para 2021. Cristina Ferreira pediu que Pedro Teixeira fizesse algumas questões e o assunto da gravidez voltou a ser discutido. "Ela também quer muito. Vocês vão festejar. A rapariga não está gravida já?", questionou a taróloga, sublinhando: "É uma coisa que está mesmo para acontecer".



Pedro Teixeira já é pai de Maria, de 10 anos, fruto da relação com Cláudia Vieira.

Convidado de Cristina Ferreira no programa 'Dia de Cristina', Pedro Teixeira voltou a falar do desejo de ter filhos com Sara Matos, com quem vive um relacionamento há seis anos. O ator de 39 anos diz que quer "muito" que a namorada engravide, no entanto, devido aos projetos profissionais, poderá não ser para já.", disse, divertido, entre risos.Depois deste momento, surgiu em estúdio a