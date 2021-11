Tássia Camargo raptada e violada pelo antigo noivo Agressões aconteceram quando a atriz brasileira tinha 17 anos.

Tássia Camargo confessa ter sido raptada

01:30

Tássia Camargo revelou que foi raptada e violada pelo antigo noivo quando tinha 17 anos. “Ele colocou-me num autocarro com uma arma branca, levou-me para a herdade do pai, que era abandonada, e lá fiquei. Para mim foi um mês, mas os meus amigos dizem que foi uma semana e pouco”, afirmou a atriz brasileira no programa ‘Goucha’ (TVI).



Em cativeiro, Tássia Camargo também foi agredida. “Levei porrada dele, do irmão, que era do DEIC [Departamento Estadual de Investigações Criminais], que era onde se torturavam as pessoas, e do outro irmão”. Após ter sido libertada, a atriz ainda foi perseguida “durante anos”. O terror só chegou ao fim quando se mudou para o Rio de Janeiro.

Mais sobre

artigos relacionados