Tatuagem trama futebolista Dani Alves

Câmaras filmaram o atleta a trancar-se na casa de banho com uma mulher em discoteca em Barcelona.

Dani Alves

Foto: Correio da Manhã

01:30

Vanessa Fidalgo

Uma tatuagem, mentiras, imagens de videovigilância e um relato chocante tramaram o jogador brasileiro Dani Alves, acusado de agredir sexualmente uma mulher numa discoteca em Barcelona, em dezembro.









De acordo com o jornal ‘La Vanguardia’, o jogador terá obrigado a vítima a praticar sexo oral. “Puxou a minha cabeça até ao pénis. Eu resisti, mas ele era muito mais forte. Disse-me que eu era a sua p...”, garantiu a mulher às autoridades.

Segundo o jornal ‘El Mundo’, um pormenor revelado pela vítima foi crucial para decretar a prisão preventiva: a tatuagem de uma meia-lua na parte inferior do abdómen do jogador. Isso e o facto de Alves ter mentido à juíza sobre o ordenado que auferia no Pumas, clube mexicano que representou.





Também as câmaras de videovigilância da discoteca filmaram o jogador a trancar-se na casa de banho, com uma jovem, durante 15 minutos.