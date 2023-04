Tatuagens dos famosos: as coisas que eles gravam na pele!

As tatuagens das figuras públicas fazem parte do seu carisma, mas nem todos conhecem o verdadeiro significado de cada um dos desenhos.

12:09

Vanessa Fidalgo

Quando pisa os relvados Neymar sabe ao que vai. A sede de vitória está-lhe à flor da pele, onde tem várias frases a aludir ao triunfo. A mais célebre é aquela que carrega ao peito:, tão icónica como o próprio jogador brasileiro.Não é o único. A cantora Rihanna conta a sua história através de 23 tatuagens. De desenhos de animais, a citações em sânscrito há espaço para tudo. Uma delas, porém, distingue-se:. Uma máxima que a cantora dos Barbados diz levar sempre à letra.Lady Gaga homenageou a tia no braço:, assim se chamava. Miley Cyrus também pôs na pele algo que convém não esquecer:. Já a atriz brasileira Giovanna Lancellotti tem três triângulos que remetem para o desenvolvimento pessoal: compreender, transformar, transcender. Harry Styles tatuou uma borboleta, símbolo de transformação.Mais comuns são as tatuagens que celebram os filhos. Preta Gil eternizou o nome de Francisco e Maria, Henri Castelli o de Lucas e Duda, mas Cláudia Raia foi mais original: tatuou a ecografia do filho!