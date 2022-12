Tatuagens que namorada do francês Theo Hernández não mostra

Zoe Cristofoli

Ana Maria Ribeiro

Zoe Cristofoli já era uma celebridade antes de se tornar namorada do francês Theo Hernández, em 2019. A modelo italiana, de 26 anos, tem mais de 1,1 milhões de seguidores no Instagram e é uma apaixonada pelas tatuagens. Adora exibi-las aos fãs e ela própria gere um estúdio de tatuadores. No entanto, e por mais que lhe peçam, há partes do corpo que não mostra. Reserva as tatuagens feitas nas zonas privadas para os olhos do habilidoso da bola.





Aos 25 anos, o jogador está completamente focado no seu trabalho com a seleção francesa e espera um bom resultado neste Mundial. O atleta do Milan, de Itália, é considerado dos melhores laterais-esquerdos.