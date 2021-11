Taylor Lautner vai subir ao altar

17 nov 2021 • 14:44

O ator Taylor Lautner, ou Jacbob para os fãs da saga 'Crepúsculo', pediu a namorada, Tay Dome, em casamento no passado dia 11.

O casal está junto há mais de três anos e no pedido Taylor esmerou-se. A futura mulher foi surpreendida pelo ator com pétalas de rosas, velas, anel e com 'Lautner' escrito na parede, o futuro apelido de Tay Dome. O momento foi partilhado através de fotografias nas redes sociais de Taylor com a seguinte descrição: "E de repente, todos os meus desejos se tornam realidade".



Ainda não há data marcada para os dois subirem ao altar.