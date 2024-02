Taylor Swift ameaça jovem

A cantora está irada com atitude, que põe em causa a sua segurança

09 fev 2024 • 14:39

Vanessa Fidalgo

A cantora Taylor Swift ameaçou mover uma ação judicial contra um jovem estudante de 21 anos que usa as redes sociais para extorquir dinheiro a personalidades famosas.



Neste caso, a cantora insurgiu-se contra o facto de Jack Sweeney, estudante na Florida, mapear e registar as viagens as suas deslocações, divulgando-as nas redes sociais, o que Taylor Swift considera "um grande risco para a sua segurança".

Uma carta legal dos advogados de Swift, a que o jornal 'Washington Post' teve acesso, refere o seguinte: "Estamos cientes das suas disputas públicas com outros indivíduos de alto perfil e das suas táticas nessas interações, incluindo a oferta de parar com o seu comportamento prejudicial em troca de itens de valor. Embora isso possa ser um jogo para si, ou um caminho que espera que lhe traga riqueza ou fama, é uma questão de vida ou morte para a nossa cliente", começa por dizer o documento.

"A Sra. Swift lidou com perseguidores e outros indivíduos que desejam o seu mal e vive num constante medo em relação à sua segurança pessoal", refere a carta, que tenta assim pôr cobroi aos atos maliciosos do jovem através da internet.