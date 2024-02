Taylor Swift faz acordo milionário com Singapura Cantora vai dar seis concertos que serão os únicos nos países do Sudeste asiático.

Taylor Swift vai atuar em Singapura no próximo mês - nos dias 2, 3, 4, 7, 8 e 9 de março - no Estádio Nacional da cidade-estado. Estes concertos estão totalmente esgotados e serão os únicos da cantora, de 34 anos, nesta região do Mundo. Isto porque o Estado de Singapura chegou a um acordo com a artista para que esta não acrescente mais nenhum espetáculo na sua agenda em nenhum outro país do Sudeste asiático. A informação foi revelada pelo primeiro-ministro da Tailân- dia, Srettha Thavisin. "O Go- verno de Singapura é astuto", disse Thavisin, que deu conta ainda que a cantora vai receber entre 1,86 e 2,78 milhões de euros por cada concerto. "Se ela tivesse vindo à Tailân- dia, teria sido mais barato organizar os concertos aqui, e ela teria conseguido atrair mais patrocinadores e turistas", acrescentou Thavisin.