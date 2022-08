Taylor Swift inseparável do número 13 desde que nasceu Cantora nasceu a 13 de dezembro e completou 13 anos a uma sexta-feira 13.

Taylor Swift

Para muitos pode ser coincidência, mas Taylor Swift considera que o número 13 lhe traz sorte e já presenciou uma série de acontecimentos que o comprovam. "Gosto de pintar o número 13 nas mãos antes dos espetáculos porque é realmente o meu número da sorte, por uma série de razões", justificou, acrescentando: "É realmente estranho."



Para começar, a artista de 32 anos lembra que nasceu a 13 de dezembro e completou 13 anos a uma sexta-feira 13. "O meu primeiro álbum conquistou o ouro em 13 semanas. A minha primeira canção teve uma introdução de 13 segundos. Quando ganho prémios estou sentada no lugar 13", enumera. O seu primeiro MTV Video Music Award foi conquistado no dia 13 de setembro de 2009. Perante tanto simbolismo, Taylor Swift abriu uma empresa com o nome 13 Management e a sua conta de Twitter é @taylorswift13. "Basicamente, quando o número 13 chega à minha vida, é para uma coisa boa", acrescentou.

