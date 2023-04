Taylor Swift já tem novo namorado

Taylor Swift

Sónia Dias

Duas semanas depois de ter sido anunciada a separação de Taylor Swift e Joe Alwyn, tudo indica que a cantora norte-americana já tem novo amor. Rumores dão conta de que a intérprete de ‘Anti-Hero’, de 33 anos, poderá estar apaixonada pelo piloto espanhol de Fórmula 1 Fernando Alonso, de 41.









Para aumentar o burburinho, Alonso partilhou esta segunda-feira um vídeo no TikTok em que pisca o olho para a câmara ao som de ‘Karma’, música de Swift.

No início do mês, a meio da digressão ‘The Eras Tour’, a cantora anunciou o fim do relacionamento de seis anos com o ator britânico Joe Alwyn, de 32. Fontes próximas do casal revelaram que a separação foi amigável e que ambos perceberam que a relação não tinha futuro, até pelas diferenças de personalidade - o ator é muito reservado e nem sempre reagia bem à popularidade da namorada. Entretanto, Alwyn tem sido visto na companhia da atriz escocesa Emma Laird.





Alonso, por sua vez, separou-se recentemente da jornalista Andrea Schlager.