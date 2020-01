Taylor Swift vive drama com a mãe que luta contra tumor no cérebro

20:08

Andrea Finlay,

Quando a minha mãe estava a ser tratada, descobriram-lhe um tumor no cérebro. E os sintomas de um tumor no cérebro são muito diferentes daqueles que já tínhamos ultrapassado com os outros cancros. Foi um período muito complicado para a nossa família", revela Taylor Swift que, devido à situação, tem estado mais afastada dos palcos para acompanhar a mãe.



A cantora garante que a família ainda não sabe quais os próximos passos a tomar e não esconde a sua apreensão perante o diagnóstico. "Não sabemos o que vai acontecer. Não sabemos que tratamento vamos escolher. É a melhor decisão, neste momento".

enfrenta uma das mais duras batalhas da sua vida com a mãe,a lutar contra um tumor cerebral.A notícia foi dada pela conhecida cantora. Em declarações à revista Variety, a artista explica que o tumor foi detetado enquanto a mãe, de 62 anos, fazia tratamentos para combater um cancro na mama.