Tchizé dos Santos: da televisão à exportação de pera-rocha

Tchizé dos santos

Foto: João Relvas/lusa

01:30

Tchizé dos Santos, polémica filha de José Eduardo dos Santos, de 44 anos, dá cartas nas mais diversas áreas. Segundo um perfil feito pelo ‘Público’, a empresária formou-se em Comunicação Social, com especialização em Produção de Imprensa, na Regent’s University, em Londres, mas o seu sucesso vai além da intervenção nos media. Ainda antes de acabar o curso, começou a trabalhar como organizadora de festas para a elite angolana.Aos 22 anos criou a revista ‘Tropical’, seguindo-se, dois anos depois, a ‘Caras Angola’. Também chegou a trabalhar como atriz, em ‘Vidas Ocultas’, da TPA. Mais tarde, com o irmão José Paulino, que usa o nome artístico Coréon Dú, fundou a Semba Comunicação, uma das maiores empresas de media de Angola, e que se estendeu a Portugal, com a aquisição, entre outros, da revista ‘Lux’.A empresa produziu filmes e novelas, como ‘Windeck’ e ‘Jikulumessu’, transmitidas em Portugal. Tchizé tem ainda uma participação na empresa portuguesa Central de Frutas do Painho, dedicada, maioritariamente, à exportação de pera-rocha, uma área para a qual despertou devido ao ex-marido, o engenheiro agrónomo português Hugo Pêgo, com quem tem dois filhos.A restauração também a alicia, e é proprietária do TEN, restaurante e espaço de festas em Luanda.