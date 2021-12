Telemóvel do ator Alec Baldwin apreendido Autoridades já tinham solicitado o aparelho ao artista de 63 anos, autor do disparo, que se recusou a entregá-lo.

Alec Baldwin foi o autor do disparo fatal

Foto: GC Images

06:00

No âmbito da investigação à morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins, durante as gravações do filme ‘Rust’, o Tribunal de Santa Fé, Novo México (EUA), emitiu um mandado de apreensão do telemóvel do ator Alec Baldwin. De acordo com o ‘The Post’, as autoridades já tinham solicitado o aparelho ao artista de 63 anos, autor do disparo. No entanto, este recusou entregá-lo, alegando que só o faria com um mandado oficial.



Os responsáveis pela investigação acreditam que o telemóvel de Baldwin poderá ter informações relevantes.

