"Temos de saber os nossos limites": Filho de Ruy de Carvalho após alta hospitalar

João e Ruy de Carvalho

Foto: DR

01:30

Carolina Cunha

Após nove dias internado na Neurologia do Hospital Santa Maria, Lisboa, João de Carvalho, de 67 anos, teve alta médica.Durante este período, o ator fez exames de despiste e foi-lhe diagnosticado um esgotamento nervoso devido a um elevado estado de ansiedade. "Foi um alerta que felizmente não afetou em nada o meu cérebro. Às vezes temos de saber parar e saber os nossos limites.Eu pensava que conseguia chegar a tudo mas afinal não", disse esta quarta-feira João de Carvalho ao, poucas horas após abandonar o hospital, acrescentando que, nas últimas semanas, atravessou um período de "enormes preocupações" que terão espoletado um quadro clínico de desorientação mental.A recuperar do susto, o filho de Ruy de Carvalho regressa aos palcos no próximo sábado com a peça ‘Um Amor de Família’, que vai estar em cena em Barcelos. Os próximos tempos serão de maior repouso e atenção à saúde.