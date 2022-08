Tempestade interrompe férias de sonho de Dânia Neto

A atriz Dânia Neto, de 39 anos, que tem estado a passar férias com a família e amigos nas ilhas Baleares de Espanha, a bordo de um iate, apanhou um valente susto na última noite de sexta-feira, ao ser surpreendida por uma violenta tempestade.





Dânia e a família encontravam-se em terra quando foram surpreendidos por chuva e ventos fortes, o que os obrigou a entrar na embarcação mais cedo e a adotar todas as medidas de segurança protocoladas para este tipo de situações, tais como vestir os coletes salva-vidas.

A atriz partilhou as “emoções fortes” com os seus seguidores nas redes sociais: “Foi a verdadeira aventura radical. Entre várias coisas, um banho de ondas. Não consegui fazer vídeos, mas foi bravo. Valeu mais uma história para contar. Acabei o resto do serão a experimentar os coletes salva-vidas que tínhamos no barco. Agora imaginem como foi a entrada e chegada ao porto seguro”, afirmou, já com pés firmes em Ibiza.