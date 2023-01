“Tenho calado muita coisa”: Cristina Ferreira faz desabafo

Cristina Ferreira esteve esta segunda-feira no programa ‘Dois às 10’. Para além do novo reality show da TVI, ‘Triângulo’, a apresentadora falou sobre o evento ‘Cristina Talks’, no qual, no próximo dia 14, volta a falar sobre o seu percurso pessoal e profissional.“Ali eu sinto que posso dizer um bocadinho do que entretanto calei. E tenho calado muita coisa. Não é com medo, é porque é tão difícil estar aqui”, começou por desabafar sobre o que tem vivido nos últimos anos. Emocionada, Cristina Ferreira falou sobre a saída para a SIC e confessou que após a saída da TVI, teve a certeza que um dia voltaria.‘Cristina Talks’ está de volta a 14 de janeiro.Apresentadora sempre soube que iria regressar à TVI, depois da SIC.