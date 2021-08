“Tenho menos forças do que antes”: Julio Iglesias quebra o silêncio sobre o seu estado de saúde Cantor espanhol divulgou uma imagem sua, em 2020, a ser amparado por duas jovens para caminhar.

Julio Iglesias quebrou o silêncio sobre o seu estado de saúde, depois de ter sido divulgado uma imagem sua, em 2020, a ser amparado por duas jovens para caminhar. "É verdade que me doem as costas como sempre me doeram, e que tenho menos forças do que tinha antes. Vou fazer 78 anos e nem sequer ao maior dos desportistas se pode pedir que aos 78 anos faça desporto como fazia aos 20", começou por escrever numa publicação nas redes sociais. "Tenho uma família incrível, uma mulher que amo com toda a minha alma e às vezes ouço que dizem que estou mal", acrescentou, desvalorizando as notícias sobre o seu estado debilitado: "Estou como tenho de estar com a idade que tenho." O cantor espanhol está afastado dos palcos há três anos.

