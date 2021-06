"Tenho muita admiração": Inês Castel-Branco visita Sara Norte no novo emprego num restaurante

Aos 36 anos, Sara Norte enfrenta um período verdadeiramente desafiante. Sem oportunidades na ficção - o último projeto foi ‘Golpe de Sorte’, em 2020, e uma participação na sitcom ‘Patrões Fora’– a filha de Vítor Norte não baixa os braços e, depois de ter trabalhado como assistente operacional no ensino pré-escolar, está agora a servir às mesas num restaurante. "Não gosto de estar parada e, como a maioria das pessoas, não me posso dar ao luxo disso. Estou neste momento a trabalhar num restaurante de praia e estou a gostar muito", revelou nas redes sociais.A bravura de Sara em assumir um período de fragilidade financeira emocionou os colegas de profissão, que deixaram vários comentários de força. Inês Castel-Branco fez questão de demonstrar esse apoio presencialmente, visitando a atriz no seu novo local de trabalho. "Tenho muita admiração pela Sara. Não é difícil se olharem bem para ela. Amava trabalhar com a Sara. Podia até ser num restaurante, mas preferia que fosse num plateau [estúdio]. Um dia se tudo correr bem", escreveu, mostrando-se confiante no futuro, e num regresso da atriz em breve aos projetos em representação.Durante uma década, Dália Madruga deu nas vistas como apresentadora e chegou a somar vários desafios televisivos. Há cinco anos, deixou os ecrãs em definitivo para se dedicar à família que construiu ao lado de Marcos Tenório Bastinhas. Atualmente, tem um negócio de confeção de bolos de aniversário.Durante os três anos que esteve afastado dos ecrãs, Vítor Emanuel viu-se obrigado a trabalhar na área da construção civil. Atualmente, está novamente no ar na novela ‘Festa é Festa’ (TVI), onde entrou pela mão de Cristina Ferreira.Pedro Rodil deu-se a conhecer em ‘Morangos com Açúcar’, em 2008, mas não vingou. Anos mais tarde viu-se obrigado a trabalhar num parque de estacionamento. Acabou por voltar aos ecrãs, mas por pouco tempo. Hoje, é agente imobiliário.Rita Andrade, que brilhou como apresentadora na SIC durante vários anos em programas como ‘Fama Show’ ou ‘Não Há Crise’, deu um novo rumo à sua vida em 2016. Formou-se em nutrição e começou a trabalhar na área, deixando para trás a TV.Sandra Botelho, mais conhecida por Sandra B, marcou uma geração graças ao desempenho em ‘Malucos do Riso’, durante anos a fio. Acabou por viver dificuldades, devido à falta de trabalho na ficção e encontrou trabalho a conduzir tuk-tuk em Lisboa.