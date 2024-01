Tenista Simona Halep esclarece relação com João Monteiro

16:58

Surgiram rumores de que os dois manteriam uma relação amorosa devido à proximidade que mantêm. Foi a própria atleta a esclarecer a situação, avançando que Monteiro é apenas seu parceiro de treino e não mantém com ele qualquer relação sentimental.



Solteiro, João Monteiro está disponível para viver o romance ao lado de Cristina Ferreira. Os dois não se inibem de partilhar fotografias denunciando que estão nos mesmos locais e, até ao momentos, nem a apresentadora nem o desportista negaram o envolvimento.

A nova relação de Cristina Ferreira com João Monteiro, irmão do concorrente do 'Big Brorher' (TVI) Francisco Monteiro, caiu como uma bomba. A apresentadora afirmou que se voltou a apaixonar e muito se tem falado da sua cumplicidade com o tenista de 29 anos. Contudo, esta não é a primeira vez que o nome do desportista surge associado a um romance na imprensa.