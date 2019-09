Tenor espanhol Plácido Domingo envolvido em mais acusações de assédio sexual

06 set 2019 • 01:30

O escândalo que envolve o tenor espanhol Plácido Domingo agrava-se. Após começar a ser acusado por várias mulheres de assédio sexual em agosto, surgem agora novos depoimentos contra o cantor de 78 anos: mais 11 denúncias por parte de novas vítimas.Angela Turner Wilson é uma das alegadas vítimas, e a única cuja identidade é revelada. A cantora diz ter sido assediada há 20 anos, quando o artista lhe "enfiou as mãos debaixo do sutiã". "Doeu", disse Angela.Vários empregados da Ópera de Los Angeles, da qual Domingo é diretor, asseguram, no anonimato, que o seu comportamento era "conhecido por todos".