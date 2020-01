"Tens uma filha preta. Que horror": Joana Diniz reage a comentários racistas

Joana Diniz alvo de racismo

Joana Diniz foi mãe, pela primeira vez, há cinco meses de uma menina. Valentina é fruto do relacionamento com o personal trainer Igor Sanchez, namoro que terminou no início da gravidez.Apesar de não mostrar por completo o rosto da filha nas redes sociais, a ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' partilha alguns momentos da bebé com os seguidores, o que lhe vale muitos elogios mas também comentários menos agradáveis. Na tarde de segunda-feira, Joana Diniz recebeu um comentário racista de uma seguidora sobre Valentina e mostrou-se revoltada., afirmou uma jovem.Joana Diniz acabou por partilhar a ofensa e mostrou-se ofendida com o comentário racista., lamentou., afirmou, emocionada.