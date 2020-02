Tensão e rutura entre Rainha Letizia e Juan Carlos

A relação do rei emérito Juan Carlos e da nora, Letizia, tem sido marcada por vários momentos de tensão e mal-estar.Decidido a afastar-se definitivamente de Letizia, Juan Carlos não hesitou na decisão de deixar o Palácio para evitar mais polémicas familiares, uma vez que atualmente Zarzuela é dominado pelo filho Felipe VI e pela nora Letizia após o casal ter assumido todas as responsabilidades reais.para refazer a sua vida. Um local especial onde também poderá investir na sua grande paixão das regatas. Por decidir ficou ainda a mudança da rainha Sofia.A notícia da mudança de casa – dada por Pilar Eyre (jornalista especialista em assuntos da realeza espanhola) na sua coluna na revista ‘Lecturas’ – caiu como uma bomba no país vizinho, onde não se esperava um corte de relações drástico entre a família real.Segundo o colunista, a residência oficial "despertava uma profunda aversão e tristeza" em Juan Carlos porque o faz lembrar de todos os momentos felizes que viveu com a família enquanto rei de Espanha, de que sente bastantes saudades.Recorde-se que o rei Juan Carlos chegou a pedir ao filho, Felipe VI, que se se divorciasse de Letizia dizendo: "Foi o pior que entrou nesta Casa", deixando evidente a falta de harmonia familiar.