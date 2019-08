Tensão em Cambridge. Nova guerra chega ao palácio

01:30

Sónia Dias

Meghan Markle comemorou 38 anos no passado domingo e os duques de Cambridge decidiram assinalar a data de uma forma especial. Contudo, acabaram por ser alvo de duras críticas.Ao partilharem nas redes sociais uma foto de família, em que a aniversariante aparece ao lado do marido, sogro e cunhados, o casal foi acusado de tentar roubar o protagonismo à ex-atriz. É que, na imagem em questão, Kate Middleton surge no centro e vestida de vermelho, destacando-se no grupo."Será que não conseguiam encontrar uma fotografia da Meghan Markle ao centro e com uma cor mais alegre? [está vestida de azul-escuro, como Harry e William]", questionou uma seguidora. "Porquê uma fotografia com a família toda? Ridículo", comentou outra.Para compensar, Meghan foi surpreendida com uma mensagem romântica do marido no Instagram. "Um feliz aniversário para a minha esposa maravilhosa. Obrigado por te juntares a mim nesta aventura", escreveu Harry. A rainha também deu os parabéns à nora: "Feliz aniversário à duquesa de Sussex."