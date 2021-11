Tensão em cenas íntimas de novela da TVI

Gravações no pico da pandemia, no início do ano, causaram constrangimentos.

Carolina Cunha

As gravações de ‘Para Sempre’ (TVI) decorreram no pico da pandemia da Covid-19, no início de 2021, e as cenas escaldantes entre Diogo Morgado e Inês Castel-Branco, sabe-se agora, foram gravadas sob um enorme ambiente de tensão."A forma como nos relacionamos em plateau foi diferente, a maneira com sentíamos a equipa técnica tensa e receosa nas alturas em que os números da Covid dispararam… toda a gente a desinfetar-se…", contou o protagonista. Fatores que, frisou, trouxeram "tensão" ao elenco."Tudo isso passa para as cenas. Havia algumas que eram tensas e ficaram super-tensas", disse, referindo-se, por exemplo, às cenas mais íntimas.