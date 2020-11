Tentativa de extorsão assusta mulher de ex-jogador do Benfica

Júlio César e a mulher Susana Werner em sobressalto com esquema

Foto: Direitos Reservados

01:30

André Filipe Oliveira

A mulher do ex-jogador do Benfica Júlio César denunciou um esquema de extorsão de dinheiro. Susana Werner utilizou as redes sociais para revelar a tentativa de burla feito aos seus pais, através do WhatsApp. "Preciso de fazer um pagamento hoje sem falta. Só que fiz algumas transferências hoje e meu limite excedeu", pode ler-se na mensagem enviada aos progenitores da mulher do atleta. Indignada, Susana revelou o número de telefone usado para a tentativa de burla. "Bandidos a fingir ser eu. E este número nem é meu", apontou.Após a denúncia, vários seguidores mostraram-se solidários, enviando dicas para proteger as suas plataformas digitais. "Está a acontecer muito isso no Brasil, amiga", alertou uma admiradora para a falta de segurança na internet. O filho, Cauet Werner, fez reparos acerca do conteúdo das mensagens, que se referiam tanto ao pai, como à mãe da ex-atriz. "Nem roubar o ‘cara’ sabe. Burro. Deveria ter decidido entre mãe ou pai."Ao que tudo indica, os progenitores da brasileira não terão caído na armadilha e alertaram a filha para o sucedido.Quando Júlio César deixou o plantel do Benfica decidiu, no entanto, manter a vida em Portugal com a mulher, Susana Werner, e os filhos de ambos. A brasileira abriu vários negócios em Lisboa, como uma clínica de estética e uma loja de roupa, e sempre disse publicamente que se sentia mais segura em Portugal. Nos últimos anos, a distância tem marcado a vivência da família, uma vez que os pais e sogros do ex-atleta vivem no Brasil.