Terapia salva Maria Cerqueira Gomes na TVI

Maria Cerqueira Gomes

01:30

Maria Cerqueira Gomes recordou os primeiros meses ao serviço da TVI, em conversa com a amiga Carina Caldeira, e revelou que recorreu a ajuda médica para superar crises emocionais. "Ao fim de dois meses, procurei ajuda e comecei a fazer terapia. Ainda bem que foi assim. Já tinha feito. Foi uma forma que eu encontrei para lidar com certas coisas".Mal entrou para o lugar de Cristina Ferreira no ‘Você na TV’, a apresentadora viu a sua vida virada do avesso, com as audiências do quarto canal a caírem a pique. "Com essa ajuda, eu consegui trabalhar ferramentas que já tinha. Eu voltava ao ninho rapidamente e isso também faz a diferença", acrescentou.Após um ano e três meses nas manhãs da TVI, Maria regressou em definitivo ao Porto.