Terceira filha do futebolista Ricardo Horta já nasceu

"Agora sim, completos! Bem-vinda, nossa princesa mais pequena. 4-03-2024", escreveu Cátia Almeida, a companheira do avançado do Braga, na sua conta de Instagram, uma partilha que foi também feita pelo futebolista.



Ricardo Horta, de 29 anos, deu as boas-vindas à terceira filha, esta segunda-feira, dia 4 de março. A recém-nascida chama-se Madalena e junta-se às irmãs Clara e Carolina.Nessa publicação é possível ver a bebé nos braços da mãe. Noutra foto, a pequena Madalena surgue nos braços do pai, rodeada pelas irmãs. Também a página oficial do Sporting Clube de Braga partilhou a novidade e deu os parabéns ao jogador., escreveu o clube.