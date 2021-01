Teresa arrasa Bernardina: "Não tem carisma nenhum para ganhar"

"A Bernardina nunca vai ganhar o jogo, ela não tem carisma nenhum. Acho que quando se tem telhados de vidro, e quando foi tão degradante aquilo que fez dentro de reality shows... nem lhe vou dar o protagonismo que ela não tem",







Após desistir do, esta segunda-feiranão se inibiu de dar a sua opinião sobre alguns concorrentes da casa da Ericeira, inclusive sobre o jogo dee a entrada dena casa.À conversa com os jornalistas, a mãe de Tierry falou sobre o jogo de Savate, acusando-o de tomar medicação para andar calmo.disse.Já sobre a entrada de Bernardina no jogo, a ex-cabeleireira não poupou nas críticas.afirmou. A ex-sogra de Sofia Sousa falou ainda sobre os insultos a Bibi, depois de ter sido apelidade de 'víbora ':Teresa esclareceu ainda a desistência do programa:, acrescentou.