Teresa arrasa Noélia do ‘Big Brother’ e revela que se sentiu manipulada: "Eu até lavava casas de banho"

Após ter abandonado a casa mais vigiada do país, Teresa não perdeu tempo a tecer críticas sobre o ‘Big Brother’, incluíndo alguns concorrentes da casa, como Noélia, com quem estabeleceu uma relação de proximidade no início do programa.

"No início, eu dei-lhe ali aquele empurrãozinho para aquilo que ela é. Mas quando foi aquele episódio com a Sónia, deixei de ter tolerância", revelou à ‘Telenovelas’.

"Havia coisas que ela fazia e dizia que não fazia. Havia um outro jogo que parecia que era de moscas, atrás de uma coisa. Isto para mim não dá", acrescentou. "Andava ali muita gente a rodar. Toda a gente ia lá cheirar", disse, quando questionada se "a coisa" a que se refere é Diogo.

As críticas não se ficam por aqui. "Parecia que ela fazia tudo dentro da casa e não fazia nada. Ela nunca fazia comida. Só fez uma vez. Eu estava sempre na cozinha e alguma vez me ouviram dizer que eu me fartava de trabalhar lá dentro? Não", afirmou. "Eu até lavava casas de banho. Alguma vez me viu dizer isso? Não", respondeu, indignada.

Por isso, as atividades que lhe eram atribuídas contribuíram para um "jogo que não era justo. Sinto-me manipulada", revelou.