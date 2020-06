Teresa atacada por familiares dos concorrentes do ‘Big Brother’

11:54

A última gala do ‘Big Brother 2020’, que ditou a expulsão de Hélder, ficou marcada pelas fortes acusações de Rosário Santos, mãe de Hélder, a Teresa.

Os ânimos exaltaram-se no estúdio do programa, com a mãe do concorrente a afirmar em direto: "No estrume vive ela porque ela além de estar a ofender a o meu filho estava a ofender-me a mim. Ela não vale nada como mulher, nem como mãe. Esqueceu-se que teve um filho num reality-show que quase andou à porrada".





No final da gala, a mãe de Hélder disse ainda que Teresa foi a causadora de todas as discussões que teve com Hélder.

Para além da mãe de Hélder, também a mãe e irmã de Iury acusaram Teresa de implicar com Iury e de só arranjar problemas na "casa", tendo a mãe de Daniel Monteiro concordado com estas palavras.