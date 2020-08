Teresa do ‘Big Brother’ arrasa Cláudio Ramos: “Ele rebaixou os concorrentes”

11:36

Teresa foi uma das concorrentes mais polémicas da última edição do ‘Big Brother’ e não poupou nas críticas ao apresentador, Cláudio Ramos: "Quando ouvi que o apresentador era o Cláudio fiquei muito contente, porque achei que o Cláudio tinha estado dentro da casa e portanto ia ser um apresentador top", revelou.

No entanto, a mãe de Tierry não escondeu a desilusão que sentiu com certas atitudes do comunicador: "Fiquei muito triste com o apresentador que ele foi. Ele deixou que maltratassem os concorrentes dele. Ele falhou porque devia sempre estar do lado dos concorrentes que ele precisa para o programa e não dos comentadores", disse.

As críticas não se ficaram por aqui e a ex-concorrente chegou mesmo a afirmar que o apresentador "rebaixou" os concorrentes da casa mais vigiada do país: "Ele rebaixou os concorrentes do programa. É isso que, para mim, não dá. É o único senão, porque as pessoas devem ser respeitadas. Quem lá está são as pessoas, são todas iguais, mas todas diferentes", acrescentou.

Recorde-se que a próxima edição do ‘Big Brother', que estreia em setembro, será apresentada por Teresa Guilherme.