Teresa do ‘Big Brother’ ataca colegas : “Houve concorrentes que eram plantas”

Mais uma vez mais, Teresa voltou a estar no centro das atenções na casa do 'Big Brother' por tecer duras críticas aos colegas. Durante uma prova, os concorrentes foram desafiados a fazerem uma reflexão sobre o seu percurso no programa até ao momento, e Teresa não mostrou qualquer hesitação em responder quando foi questionada sobre o que mudaria.

"Eu mudava os concorrentes, porque nesta emissão houve concorrentes que deram tudo o que tinham e o que não tinham. Mostraram-se realmente como eles são", começou por dizer a cabeleireira, recebendo risos por parte de alguns colegas.

"Houve outros que simplesmente eram plantas, que se meteram sempre à parte, enquanto que os outros concorrentes foram prejudicados por mostrarem aquilo como eles são. Os outros acabaram por ficar, e portanto, eu acho que não é justo. Eu mudava efetivamente os concorrentes", acrescentou.

"As pessoas que deram mais ao programa, foram as que ficaram prejudicadas. Há muitas pessoas que apanharam a boleia, que estão cá. Há outras que deviam estar no lugar delas", afirmou.

Teresa não quis especificar os concorrentes, afirmando que "para bom entendedor meia palavra basta".



