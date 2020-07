Teresa do ‘Big Brother’ chama “rato de esgoto” a Pipoca Mais Doce

Teresa e Pipoca Mais Doce, mais conhecida por Ana Garcia Martins, estiveram frente a frente num debate no ‘Você na TV’ esta manhã e os ânimos exaltaram-se.

Depois da comentadora do reality show ter criticado as atitudes da ex-concorrente, afirmando que a mesma confundiu "frontalidade" com "falta de educação", Teresa referiu que apenas estava ali por respeito a Manuel Luís Goucha. "Digo-lhe já que se venho aqui para ser enxovalhada, eu levanto-me e vou-me embora", disse.

No que toca às críticas de que foi alvo durante o programa 'Extra', a ex-cabeleireira defende que foi rebaixada pela blogger. "Ela rebaixou-me a máximo", disse. "Eu estou aqui à sua frente a dizer precisamente o que acho sobre si (…) Há muitas formas de sermos frontais", atirou Pipoca Mais Doce, sendo interrompida pela mãe de Thierry: "Mas eu não venho de uma linha de montagem".

Em relação à postura que adotou durante o jogo, Teresa afirmou. "É um jogo legítimo. Eu fiz aquilo que achei que era correto, porque ninguém vai para lá jogar da mesma maneira", ao que a comentadora ripostou. "Claro que é legítimo, mas também é legítimo que isso cá fora não seja apreciado. Nenhum mau da fita sai vencedor", disse, referindo ainda que foi contratada para falar sobre o "jogo".

Questionada por Manuel Luís Goucha se acha Ana Garcia Martins uma pessoa frontal, a ex-concorrente não hesitou em responder: "Mas que frontalidade tem uma pessoa que leva um acessório para falar de mim? Achei ridículo". "Hoje trouxe cinco", respondeu Pipoca Mais Doce. Teresa não gostou do que ouviu e atacou a comentadora: "Eu só não trouxe porque não há acessórios com ratos, se não eu trazia com um rato de esgoto", afirmou.